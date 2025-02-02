Fenerbahçe Beko'dan Yalovaspor'a 100 sayı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Semt77 Yalovaspor'u 100-94 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'dan Yalovaspor'a 100 sayı!
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DHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:40

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Semt77 Yalovaspor'u 100-94 yendi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Hall 16, McCollum 14, Metecan Birsen 6, Birch 4, Colson 10, Melih Mahmutoğlu 27, Hayes 6, Zagars 8, Melli 6, Tarık Biberoviç, Hamza Mestoğlu 3

YALOVASPOR: Nichols 18, Johnson 15, Krampelj 15, McConico 24, Kadir Bayram, Yiğit Onan 10, Sherfield 9, Ege Özçelik 3, Peterka,

1'İNCİ PERİYOT: 27-25

DEVRE: 48-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-67


Etiketler: #fenerbahçe beko #Semt77 Yalovaspor #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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