Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:14

Güncelleme: 09.01.2024 - 13:17

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu, Köşk ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.İ. idaresindeki 09 ACV 542 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç içerisindeki sürücü Ş.İ. ile yolcu konumundaki Z.İ. ve E.İ. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.