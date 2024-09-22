Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3’ü çocuk 7 yaralı
Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Feci kaza, Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Gümerdiğin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobil içerisinde bulunan C.Y. (25), A.S. (21), Ö.A.G. (8), O.A.G. (3), M.S. (51), D.E.Y. (3), G.G. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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