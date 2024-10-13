Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, sürücü hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza, Atçalı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış C., (37) yönetimindeki 19 UT 784 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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