Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması: Emrecan ve Emirhan’ın ikisini birden almayı düşünüyoruz

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:01

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın toplantısında açıklama yapıyor.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şu ana kadar gayet güzel bir kamp yaşıyoruz. 2 hazırlık maçında hem eksiklerimizi hem de gençlerimizi değerlendirmek adına verimli olan bir süreç yaşandı. Cumartesi gününe kadar devam edecek. Sonrasında 3 gün izin ve İspanya kampımız olacak."

"14 oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor diye hepsiyle yollarımızı ayırmak durumunda olmadığımızı söylemiştik. Atiba kaldı, 14 oyuncunun yerine 14 oyuncu almayacağımızı da söylemiştik. Şu ana kadar ana çatıyı kurmuş durumdayız."

"Bundan sonra da bir takım eklemeler olacak. Şu anda 12 tane yabancı oyuncumuz var. Yabancı oyuncu konusunda bir takım eklemeler olabilir. 2 kamp süreci bittikten sonra teknik heyetimizle görüşeceğiz. Onun dışında bir Türk stoper arayışımız var. Planlamamız doğrultusunda ilerliyoruz."

"RIDVAN TRANSFERİ SEKTEYE UĞRADI"

"Torino, Rıdvan Yılmaz'a teklifte bulunmuştu ancak son dönemde gelen yeni bir teklif yok. Rıdvan da Ersin de bu ailenin evlatları. Rıdvan şu anda burada. Sanki biz transfere engel olmuşuz gibi konuşuluyor ancak Frankfurt bir oyuncu satıp Rıdvan'ı almak istiyordu. İstedikleri oyuncuyu satamadıkları için transfer şimdilik sekteye uğradı."

SERDAR SAATÇI'NIN KADRO DIŞI KALMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

"Çok da büyütülecek bir şey yok. Oyuncu kenara alındı. Tepki gösterdi. Serdar bizim kardeşimiz. O da Rıdvan ve Ersin gibi burada yetişen bir oyuncu. Bunu farklı yerlere çekmenin anlamı yok. Yaptığı hareketleri doğru bulmadık. Yönetim Kurulu kararıyla bu karar alındı. Bunun arkasında farklı detaylar aramanın anlamı yok. Dün yaşananlar gördüğünüzden ibaret. Daha fazlası yok. Kontrat konusuyla dün yaşanılan olayın bir alakası yok. Bundan sonrası İstanbul etabında tekrar konuşulur."

"Kapıya vurma konusuna girmeyelim. Hastalığı da yoktu. 37.5 üzerinde ateşi olan bir oyuncunun oynaması mümkün değil. Ateş konusunu hayretle karşıladık. Öyle bir açıklama olduğunu sanmıyorum. Yanlış bilmiyorsam yalanladı. Kendisi de bunu yalanladı."

"İKİSİNİ BİRDEN ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Emrecan ve Emirhan’ın ikisini birden almayı düşünüyoruz. Görüşmeler devam ediyor. İstanbulspor ve Çaykur Rizespor'la temaslarımız var. Kulüpleri bir değer biçti. Emrecan ve Emirhan'ın ikisini birden kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de çok genç ve geleceği olan oyuncular. Beşiktaş'ımızın geleceğiyle ilgili böyle yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

*Emrecan Uzunhan

"Rosier ve diğer oyuncularımızla ilgili sorular geliyor. Ancak oyunculara resmi teklif gelmedi. Rosier değerli bir oyuncumuz. Şu an için sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz. Ocak ayına ertelediğimiz bir transferimiz yok. Gelecek sezon için de çalışmalara aslında şu anda başladık. Sanki üç günde üç transfer bitirmişiz gibi bir algı oluştu. Transfer uzun bir süreç."

*Emirhan Topçu

WEGHORST'UN KİRALANMASI

"Tüm transferlerin farklı hikayesi var ama Weghorst'un süreci uzun sürdü. İlk temas nisan ayında olmuştu. Woghorst da Beşiktaş'ın büyüklüğünü, gelişimine sağlayacağı katkıyı süreç içerisinde anladı. İkili diyaloglarla bu işi çözdük."

"Weghorst'un sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var. Bu transferde Burnley'nin de Premier Lig'e çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Oyuncu iyi performans göstersin, bonservisi konusunda çalışmaları yaparız. Weghorst'un sözleşmesinde 'Burnley küme düşerse 5 büyük ligden birine ücretsiz kiralanabilir' maddesi vardı. Bunu bildiğimiz için son hafta maçlarını büyük heyecanla izledik."

"Romain Saiss, tutkuyla yaşayan bir oyuncu. Maddi anlamda çok daha iyi teklifler olmasına rağmen bunu değerlendirmedi. Beşiktaş'ta coşkulu taraftarlar önünde oynamanın, kupalar kazanmanın kendisi için çok daha önemli olduğunu söyledi. Saiss'in herhangi bir sakatlığı yok, tamamen planlama içerisinde belirlenmiş bir dinlendirme söz konusu. Kendisine ufak bir işlem yapılmıştı, biraz daha bekletildi. Son dakikada bir gelişme olmazsa, İspanya kampında yer alacak."

"Önder Karaveli'nin görev tanımı, geçen sezon da şekillenmişti. Şu anda bir şeye karar kıldık ancak tam net açıklama gününe bırakalım. Akademiden hangi oyuncuların yükseleceği, kiralık oyuncuların gelişimi gibi konulara bakacak."

"Çok değerli Beşiktaşlılar müsterih olsun, burada herkes ne yaptığını biliyor. Biz son derece umutluyuz. Şampiyonlukla tamamlanacak başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum."