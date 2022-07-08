Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 18:28
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Sungurlu’dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan N.K. yönetimindeki 06 DG 2122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan T.K., A.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.


çorum kaza yaralı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler