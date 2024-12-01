Kontrolden çıktı, şarampole yuvarlandı! Muş’ta feci kaza: 1 yaralı
Muş’ta kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, gece saat 02.30 sıralarında Mehmetcan Bağları Seyirtepesi mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, Polat Y.’nin kullandığı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kurtarılan yaralı, araçtan çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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