Kontrolden çıktı, şarampole yuvarlandı! Muş’ta feci kaza: 1 yaralı

Muş’ta kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıktı, şarampole yuvarlandı! Muş’ta feci kaza: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:17

Feci kaza, gece saat 02.30 sıralarında Mehmetcan Bağları Seyirtepesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Polat Y.’nin kullandığı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kurtarılan yaralı, araçtan çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Etiketler: #şarampol #Muş

İlgili Haberler

Kars’ta buzlanan yolda kayan TIR şarampole düştü

Kars’ta buzlanan yolda kayan TIR şarampole düştü
Siirt'te feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki genç öğretmen hayatını kaybetti

Siirt'te feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki genç öğretmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler