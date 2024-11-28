Siirt'te feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki genç öğretmen hayatını kaybetti

Siirt’in Pervari ilçesindeki feci kazada genç öğretmen İbrahim Sayın hayatını kaybetti.

Siirt'te feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki genç öğretmen hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:37

Siirt'in Pervari ilçesi Köprüçay mevkiinde Fatma Eda Gürbüz’ün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi. Olay yerine, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilçede öğretmen olarak görev yapan 29 yaşındaki İbrahim Sayın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Köprüçay köyünde ilkokul öğretmeni olan sürücü Fatma Eda Gürbüz ile Hakim Özer de ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahim Sayın’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #Siirt #kaza #öğretmen

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