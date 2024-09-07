'Kontrollü patlama' 4 kişinin yaralanmasına neden oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

'Kontrollü patlama' 4 kişinin yaralanmasına neden oldu
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AA
Yayınlanma: 07.09.2024 - 22:22

Kirazlık mevkisinde bulunan taş ocağında yapılan kontrollü patlatma sırasında fırlayan taşlar, Samsun-Trabzon kara yoluna fırladı.

Kara yolunda seyir halindeki araçlara da isabet eden taşlar nedeniyle 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolundaki taşların temizlenmesi için Karayolu ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.


Etiketler: #patlatma #kontrol #yaralı

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