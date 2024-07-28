Siyasiler, gazeteciler, hukukçular hedefteydi... MHP 154 kişilik 'liste'yi genişletiyor!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 17:44

Güncelleme: 28.07.2024 - 17:44

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Sinan Ateş davasına "suçtan zarar gören" olarak katılma talebinde bulunan MHP'nin, başvuru dilekçesinde 154 kişinin ismini vererek mahkemeye çağrılmasını istediğini yazmıştı.

Siyasetin gündemine oturan isim listesi için CHP Genel Başkanı Özgür, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’ı kastedip Bahçeli’ye seslenerek “Şimdi o ikisi 154 kişilik isim listesi yapmış, bizimle hesaplaşacakmış. Bunların yazdığı yazıyı alıp okudunuz ya Sayın Bahçeli, biz 154’ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz de vicdanınızla hesaplaşın” diye seslenmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da liste için, "Eğer bir parti bir mahkemeye gazeteci, aydın, milletvekillerinden oluşan 154 kişilik bir liste veriyorsa; orada sanık olarak, şüpheli olarak isimlerini belirtmiyorsa, tanık da değilse bu isimler niye verilmiştir? O mahkeme ne yapabilir? Hulusi Kentmen mi o hakim, gelip benim yanaklarımı sıkacak? Bu bir fişlemedir ve bu insanlar için yarınlar çok sıkıntı olur. En başta bu iktidar bunun hesabını veremez bu 154 kişiden birinin burnu kanarsa" demişti.

Konuya ilişkin tartışmalar devam eder ve MHP yönetimine tepkiler sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yeni bir "liste sinyali" geldi.

Yalçın, 154 kişiyi az buldu ve bu listeye ek yapılması gerektiğini söyledi. MHP’li Semih Yalçın sosyal medya hesabından “154’lükler listesi heyecan yarattı. Bu listeye yeni bir zeyl hazırlanması elzem hale geldi” dedi.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği, MHP'nin mahkemeye verdiği 154 kişilik liste şöyle:

Siyasetçiler: Özgür Özel, Deniz Yavuzyılmaz, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Murat Bakan, Yunus Emre, Özgür Karabat, Cumhur Uzun, Ali Öztunç, Mustafa Adıgüzel, Mahir Polat, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Uğur Poyraz, Turhan Çömez, Buğra Kavuncu, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ali Babacan, Erkan Baş, Levent Tüzel, Sevda Karaca, Alper Taş, Remzi Çayır, Hüseyin Baş, Salih Uzun, Cem Toker, Doğan Aydal, Ahat Andican, Aytun Çıray, Bahattin Yücel, Ali Haydar Fırat, Emin Şirin, Fikri Sağlar, Gülay Yedekçi, Mustafa Böğürcü, Nazif Okumuş, Önay Alpago, Bahadır Erdem, Turan Aydoğan, Yavuz Ağıralioğlu, Yavuz Değirmenci, Gaye Usluer, Nesrin Nas, Ufuk Söylemez, Gülistan Kılıç Koçyiğit.

Gazeteciler: Murat Muratoğlu, Akif Beki, Ali Kemal Erdem, Altan Sancar, Asuman Aranca, Atakan Sönmez, Ayşen Şahin, Bahadır Özgür, Barış Pehlivan, Caner Taşpınar, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek, Dinçer Gökçe, Nedim Türkmen, Elfin Tataroğlu, Elif Doğan Şentürk, Doğan Şentürk, Ersin Eroğlu, Fatih Ergin, Fatih Polat, Fırat Fıstık, Fikret Bila, Hakan Çelenk, Hilmi Hacaloğlu, Hüsnü Mahalli, İbrahim Kahveci, İnanç Uysal, İslam Özkan, İsmail Saymaz, Kemal Göktaş, Masum Gök, Mehmet Bal, Mehmet Tezkan, Merdan Yanardağ, Miyase İlknur, Murat Ağırel, Murat Karan, Murat Yetkin, Nevşin Mengü, Nevzat Çiçek, Nurcan Gökdemir, Orhan Uğurluoğlu, Özlem Akarsu Çelik, Emre Kongar, Sertaç Eş, Seyhan Avşar, Taha Akyol, Timur Soykan, Uğur Dündar, Yaşar Aydın, Yavuz Oğhan, Yavuz Selim Demirağ, Yıldız Yazıcıoğlu, Zübeyde Sarı, Mustafa Balbay, Mustafa Kurdaş, Hilal Köylü, Orhan Bursalı, Umut Taştan, Alican Uludağ, Namık Koçak, Özlem Gürses, Yalçın Doğan.

Hukukçular: Celal Ülgen, Afşin Hatipoğlu, Bülent Yücetürk, Ruşen Gültekin, Figen Çalıkuşu, Gürkan Çakıroğlu, İlhan Cihaner, Mehmet Saral, Muzaffer Nerse, Hasan Sınar, Salim Şen, Gamze Pamuk Ateşli.

Araştırmacı/Akademisyen: Can Selçuki, Ceren Kumbasar Mumay, Güven Gürkan Öztan, Berk Esen, Can Kakışım, Haldun Solmaztürk, İbrahim Uslu, Eren Aksoyoğlu, Erol Mütercimler, Mehmet Ali Kulat, Mehmet Yaşar Altındağ, Oğul Aktuna, Mithat Baydur, Öner Günçavdı, Sait Yılmaz, Ersin Kalaycıoğlu, İpek Özkal Sayan, Semih Turhan, Sezin Öney, Suat Özçelebi, Seda Demiralp, Osman Sert, Burak Cop, Barış Övgün, Necati Özkan, Tacire Bektaş, Tayfun Atay, Onur Alp Yılmaz, Gülgün Erdoğan Tosun.

Diğer: Türker Ertürk (emekli amiral), Hanefi Avcı (emekli polis), Ömer Zengin (Sinan Ateş’in arkadaşı).