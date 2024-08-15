Konuşmasına Atsız’ın şiiriyle başladı… Erdoğan: Mafyaymış, çeteymiş, şehir eşkıyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz

Yayınlanma: 15.08.2024 - 21:33

Güncelleme: 15.08.2024 - 21:34

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşmasının Nihal Atsız'ın şiiriyle başlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Her biriniz memleket adına kutsal bir görev icra ediyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzurla dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mahsun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var. Her biriniz vatanı, milleti, ezanı, bayrağı için gözünü kırpmayan bir milletin evladısınız.

Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergiliyorsa, son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılar sayesindedir. Dün, kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk. Bundan geriye gidişi söz konusu olmayacak. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azimle mücadele edeceğiz. Kendini devletten üstün görenin gözünün yaşına bakmayız. Mafyaymış, çeteymiş, şehir eşkıyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Türk Kürt Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur.

Mezuniyet sevinci yaşayan tüm kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim, devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap ayrımı olmadan 85 milyonun tamanının ortak yurdudur. Bu ülke hepimizin. Kardeşliğimize, istiklalimize pusu kuranlara karşı duracaksınız. Sizlerden zalime yavuz, mazluma yunus olmanızı bekliyorum. Her birinize güveniyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkı ile geleceğe yürüyeceğiz.”