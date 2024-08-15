SONAR’dan ‘özel’ anket: Erdoğan düşüyor, Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor

Yayınlanma: 15.08.2024 - 19:56

Güncelleme: 15.08.2024 - 19:57

SONAR araştırmanın temmuz ayında 24 ilde toplam 3 bin 271 kişi ile yaptığı anketin ayrıntılarına ulaşıldı.

Gerçek Gündem’den Altan Sancar’ın haberine göre, CHP lideri Özel’in haziran ayında yüzde 39,5 olan görev onayı, temmuz ayında yüzde 39,6’ya yükseldi. Görev yapma şeklini onaylamayanların oranı ise yüzde 41’den yüzde 40,6’ya geriledi.

Kararsızların oranı yüzde 11,5 olurken, fikri ve cevabı olmayanların oranı yüzde 8,3 oldu.

SONAR anketinde Özel için “1950 yılından bu yana 74 yıldır seçmenlerin yarıya yakınının onayladığı ilk CHP genel başkanıdır” ifadesi yer aldı.

ERDOĞAN'IN GÖREV ONAYI DÜŞTÜ

SONAR’ın araştırmasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev onayındaki ise düşüş dikkat çekti.

Erdoğan’ın haziran ayında 43,4 olan görev onayı, temmuz ayında 41,1’e geriledi. Onaylamayanların oranı ise yüzde 44,6’dan yüzde 45’e çıktı.

Kararsızların oranı yüzde 9,3 olurken, geçen ay bu oranın 6,2 olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Araştırmaya göre Türkiye’nin en önemli problemi ekonomi oldu. Haziran ayında yüzde 55,5 ile en önemli problemi olan ekonominin oranı temmuz ayında yüzde 60,8’e yükseldi.

Ekonomiyi yüzde 6,6 ile sığınmacılar, yüzde 6,3 ile adaletsizlik ve yüzde 3,2 ile terör takip etti. Türkiye’nin sorunu yok diyenlerin oranı ise yüzde 1,5 oldu.

Gelecek altı ay içinde Türkiye ekonomisinin iyi veya kötüye mi gideceğine dair soruya ise katılımcıların yüzde 67,5’i kötüye gider yanıtını verdi. Ekonominin iyiye gideceğini söyleyenlerin oranı yüzde 18,7, değişmez diyenlerin oranı yüzde 7,1 ve cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 6,6 oldu.

Ankete katılanların yüzde 72,3’ü son bir yılda parasal durumunda gerileme yaşadığını, yüzde 8,7’si iyileşme yaşadığını, yüzde 17,9’u aynı kaldığını belirtti. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 1,1 oldu.