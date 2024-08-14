Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

ANKA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 20:38
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
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Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’na hitap etmek için Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi" denildi.


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