Konut alım gücü seviyesi çakıldı! Asgari ücretli bir ev için bir ömür verecek

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 20:03

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 20:03

Türkiye’de son yıllarda gözle görülür derecede artan konut fiyatları üzerine; şehir planlamacısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe sosyal medya hesabından araştırma sonuçları ve istatistikler bazında bir açıklama yaptı.

Gökçe'nin paylaştığı verilere göre, 1985 yılında 28 bin lira olan asgari ücretle çalışan bir yurttaş 72 ayda veya 6 yılda bir konut sahibi oluyordu. Günümüzde ise asgari ücretle yaşayan bir yurttaş 200 ayda, yani 16 yıl 8 ayda ev sahibi olabiliyor.

Söz konusu verileri paylaşarak "çözüm önerileri" sunan Buğra Gökçe, paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Türkiye'de ortalama konut fiyatı 1 milyon 700 bine ulaştı. Konut fiyatları hemen hemen 1985 yılı seviyesinde. 1985 yılında 25 yıl hizmetli ve 1/4 dereceli bir memur emekli ikramiyesi ile 1 konut alabiliyordu. Bugün ikramiye ancak beşte birine yetiyor. Şimdi verilerden çıkan sonuç çok açık. Konut fiyatları 1985 yılı seviyesine çıktı ancak alım gücü 1985 yılı gerisinde. Alım gücü konut fiyatlarındaki artışa paralel gelişmediği için çalışanların konut sahibi olma şansı gittikçe azalıyor. Halk da yoksullaşıyor.

"ANAYASA ÇOK AÇIK"

Ne yapılması lazım? Anayasa çok açık. Konut temel bir haktır. Devlet konut hakkını korumak için sosyal konut üretmek zorundadır. Türkiye'nin her yıl 750 bin konut üretecek gücü var. Bu bir tercih meselesi. Kaynaklarımızı halk için kullandığımız zaman konut krizi de son bulacak."