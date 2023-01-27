Konut fiyatlarındaki astronomik artışın sebep ve sonuçları neler?

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 22:06

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 22:06

Şehir planlamacısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe sosyal medya hesabından veriler ve istatistikler ışığında bir açıklama yaptı.

Gökçe'nin açıklaması şu şekilde:

“Son 4 yılda Türkiye’de metrekare bazında konut fiyatları 2.275 liradan 16 bin liraya çıktı.

Dolar bazında konut fiyatları Türkiye’de yüzde 419, İstanbul’da yüzde 623 artış gösterdi.

Konut fiyatlarındaki bu astronomik artışın iki sonucu var: Yoksullaşma ve barınma krizi.

Konut fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışın ilk sonucu kira fiyatlarının yükselmesi. Bu nedenle gittikçe derinleşen bir konut sıkıntısı yaşanıyor. Artan kiralar aile bütçelerini sarsıyor, bir çok şehirde ev sahipleri ile kiracılar arasında sosyal sorunlar yaşanıyor

İkinci önemli sonuç derinleşen yoksulluk. Konut sahibi olmak barınma hakkını güvence altına alan bir sermaye birikimidir. Ücret ve gelirler konut fiyatlarına oranlı artmadığı için ücretlilerin konut sahibi olması giderek zorlaşıyor. Konut sahibi olmak hayal oluyor.

*Özellikle şimdiki gibi yüksek enflasyonun egemen olduğu şartlarda enflasyona oranlı gelir artışı yaşayamayanlar, borç sarmalına girenler ve ihtiyaç sahipleri ellerindeki konutları satışa çıkartır. Böylece düşük gelir gruplarından yüksek gelirli sınıflara varlık transferi yaşanır.

*2002 yılında Türkiye’de ev sahipliği oranı yüzde 73,1’di. Bugün ev sahipliği oranı yüzde 60 seviyesine geriledi. Özellikle düşük ve orta gelir gruplarında konut sahipliği oranı yüzde 52 seviyesine inmiş durumda. Bu tablo Türkiye açısından genel bir yoksullaşma ve varlık kaybıdır.

*Türkiye konut sahipliği oranında Avrupa’da sondan 4’üncü sırada. Büyük bir açık var. Türkiye’nin nitelikli, güvenli sosyal konut üretmesi gerekiyor. Her yıl en az 750 bin konut üretecek güce de imkana da sahibiz. Türkiye bu sorundan kurtulabilir. Tercih meselesi…”