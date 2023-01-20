Konut fiyatı artışında Kocaeli zirveye yükseldi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 14:33

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 14:33

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) 2022 Aralık ayına ilişkin Satılık Konut Piyasası Raporunu açıkladı.

Rapora göre, ülke genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı 2022 Aralık’ta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 134,9 artarak 15 bin 802 TL’ye çıktı.

Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 142, Ankara'da yüzde 139,6 ve İzmir'de yüzde 136,9 yükseldi.

Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul’da 23 bin 333 TL, Ankara’da 10 bin 541 TL ve İzmir’de 17 bin 925 TL oldu.

KOCAELİ, MERSİN’İ SOLLADI

Son bir yıl boşunca neredeyse konut fiyatlarında zam şampiyonu Mersin oluyordu.

Aralık ayı itibarıyla Mersin, birinciliği Kocaeli’ye bıraktı.

Buna göre, satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü il yüzde 166,5 ile Kocaeli oldu.

Bunu yüzde 160 ile Mersin, yüzde 154,3 ile Trabzon, yüzde 150 ile Antalya ve yüzde 142 ile de İstanbul takip etti.

En düşük artışların görüldüğü iller ise Erzurum (yüzde 108,8), Muğla (yüzde 102,8), Kayseri (yüzde 98,5), Şanlıurfa (yüzde 96,9) ve Diyarbakır (yüzde 91) olarak öne çıktı.

REEL FİYATLAR 2017’DEKİ DEĞERİ AŞTI

Raporda, satılık konutların fiyat artış hızının aralık ayında da gerilediğine vurgu yapıldı.

Kasım ayında yüzde 174,1 olan yıllık fiyat artışı aralık ayında yüzde 134,9'a geriledi.

Aralıkta yıllık fiyat artış hızında görülen bu yüksek düşüşte baz etkisinin de önemli bir etkisinin bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, 2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksinin ise, 2022 Aralık ayında önceki aya kıyasla 6,5 puanlık artışla 186'ya ulaştığı belirtildi.

Kasımdan aralığa enflasyon yüzde 1,2 olurken Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 4,8 oldu.

Endeksin bu seviyesi, satılık konut reel fiyatlarının 2017 Eylül dönemindeki değerini yüzde 86 aştığını gösterdi.

SATILIK İLAN SAYISINDA YÜZDE 1 ARTIŞ

2022 Eylül ve Kasım arasında neredeyse değişmeyen konut talebinin aralık ayında yükseldiği belirtildi.

Kasım ayına kıyasla yüzde 14,8 yükselen konut talebi endeksi 127 seviyesini aldı. Bununla birlikte konut talebi geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 36,9 daha düşük kaldı.

Kasım ayına kıyasla, aralık ayında satılık ilan sayısı yüzde 1 (785 bin 15'ten 793 bin 254'e), satılan konut sayısı ise yüzde 9,5 (37 bin 131'den 40 bin 653'e) oranında yükseldi.

Satılan konut sayısı aralıkta önemli ölçüde artsa da satılan konut sayısı mayıstaki düzeyine kıyasla yaklaşık 47 bin daha az oldu.