Konut satışında Ege yine gözde

17 Aralık 2021 Cuma, 07:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17.7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9.6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi.

Ege Bölgesi genelinde ise Denizli lider oldu. Denizli’nin 2 bin 41 konut satışı ve yüzde 80.9 oranında artışla birinci geldiği listede, İzmir 11 bin 116 konut satışı ve 69.1 artış ile ikinci, Aydın 4 bin 97 konut sayısı ve yüzde 59.9’luk artışla üçüncü, Muğla ise yüzde 2 bin 539 satış ve 45.3 artış oranıyla dördüncü oldu. İstatistiklerde dikkat çeken bir diğer nokta ise ipotekli konut satışlarındaki artış oldu. İpotekli satışlarda yurt genelindeki ortalama yüzde 22 olan artış oranını geçen Ege’de, Denizli yüzde 90.9, İzmir yüzde 64.1, Aydın yüzde 19.3, Muğla’da ise yüzde 15.1’lik artış kaydedildi. İzmir’de 2021 Kasım ayında en fazla konut satışı Buca ilçesinde gerçekleşti. Toplam 1494 konut satılan Buca’yı, 1221 konut satışı ile Karşıyaka, 952 konut satışı ile Menemen, 841 konut satışı ile Karabağlar, 814 satış ile Torbalı, 696 konut ile Çiğli, 683 konut satışı ile Bornova, 576 konut ile Konak ve 423 konut satışı ile Bayraklı takip etti.