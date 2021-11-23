Konuttan villaya, fabrikadan dükkâna bankalar binlerce gayrimenkule el koydu

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

Bankalar fabrika, atölye, tarla, bağ, bahçe, dükkân, villa, çiftlik, arsa ya da konutu aldığı bireysel ve ticari krediye ipotek gösteren binlerce borçlunun gayrimenkullerine el koydu.

Bankaların resmi internet sitelerinde yer alan bilgilere göre kamu bankalarında halen satılık toplam 2 bin 133 konut var. Ziraat Bankası el koyduğu 1404 gayrimenkulle başı çekerken Halkbank’ın elinde ise 606 satılık gayrimenkul var. Özel bankaların elinde 2 bin 572 gayrimenkul bulunuyor. Bunlardan Şekerbank 946 gayrimenkulle ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 548 gayrimenkulle İş Bankası var. Katılım bankalarının elinde 401 gayrimenkul bulunuyor. 224 konutla Albaraka Türk 224 de birinci sırada. Covid-19 tedbirleri kapsamında kredilerin takibe düşme süresi 90 günden 180 güne çıkarılmış, bu süre 1 Ekim’de sona ermişti.

160 MİLYAR LİRA

Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bankaların halen 150 milyar TL olan donuk alacakların son bir aydır 160 milyar liraya doğru gittiğini vurguladı. Babuşcu, yakın izlemedeki kredilerin 450 milyar TL olduğunu bu kredilerin bir kısmının gelecek altı ayda donuk alacağa dönüşeceğini ve donuk alacak miktarının 200 milyar TL’ye doğru gideceğini söyledi. Borçlular açısından zor bir dönem olacağını anlatan Babuşcu, bankalarda batık kredi oranının şu anda yüzde 3-4 olduğunu bunun yüzde 8-10’a çıkmasıyla bankalar için de sorun olabileceğini söyledi. Bankaların elindeki satılık gayrimenkul sayılarından çok, onların fiyatlarına bakmak gerektiğini anlatan Babuşcu, gelecek dönemde el konulacak gayrimenkul sayısında da miktarında da artış olacağını ifade etti.

Ayrıca Eylül 2021 itibarıyla inşaat sektöründe takipteki kredi miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 29.4 milyar TL’ye yükseldi.