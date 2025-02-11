Konvoyda araçtan ateş açan zanlı ölümden döndü

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:03

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:03

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Şubat Pazar günü Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi’nde yaşandı. Elinde av tüfeği olan maganda, bindiği otomobilin açık kapısından sarkarak havaya ateş açtı.

Yanında küçük bir çocuğun da olduğu şahıs, virajı dönen otomobilden dengesini kaybederek yere düştü. Bağrışmalar arasında yolda yuvarlanan şahıs, arkasından gelen bir diğer aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlının kimliğini belirledi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.O. isimli şahıs, karakola götürüldü.