Konvoyda araçtan ateş açan zanlı ölümden döndü
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda, kapısından dışarı sarktığı otomobilden düşerek arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, 9 Şubat Pazar günü Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi’nde yaşandı. Elinde av tüfeği olan maganda, bindiği otomobilin açık kapısından sarkarak havaya ateş açtı.
Yanında küçük bir çocuğun da olduğu şahıs, virajı dönen otomobilden dengesini kaybederek yere düştü. Bağrışmalar arasında yolda yuvarlanan şahıs, arkasından gelen bir diğer aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlının kimliğini belirledi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.O. isimli şahıs, karakola götürüldü.
Etiketler: #Şanlıurfa #Düğün konvoyu #silah
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