Galatasaray-Fenerbahçe kavgası can aldı! Düzce'de korkunç cinayet: Silahla vurulan büfe sahibi öldü

Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:11

Güncelleme: 10.02.2025 - 17:13

Düzce Çoban mevkisinde tekel büfe sahibi ile büfeye gelen bir kişi arasında çıkan futbol tartışmasında kan aktı. Tabanca ile vurulan büfeci hayatını kaybederken, vuran şahıs kaçmasına rağmen kısa sürede yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde Düzce'nin Çoban mevkiinde bulunan büfede meydana geldi.

Düzce Son Haber'de yer alan bilgilere göre; tekel büfesi işletmecisi Emrullah Ç. ile büfeye gelen müşteri Hakan Metek arasında futbol nedeniyle tartışma çıktı.

EVİNE GİDEREK TABANCASINI ALDI

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Emrullah Ç., yine fanatik Galatasaray taraftarı olan H. M. ile atışmaya başladı. Alkolün etkisinde olan H. M. evine giderek tabancasını aldı. Daha sonra büfeye döndü ve Emrullah Ç’ye ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan büfe sahibi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan olay yerinden kaçan H. M. ise polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tekel büfesi sahibinin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.