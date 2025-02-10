Şişli’de iş yerine silahlı saldırı: Nedeni belli oldu
Şişli’de otel işleten bir kişi, aynı alanda iş yapan ve fiyat konusunda anlaşamadığı şahsın dükkanına silahla ateş açtı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.
Şişli İnönü Mahallesi’nde dün saat 04.50 sıralarında silahlı bir kişi, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Saldırganın E.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın iş yeri önüne yaya olarak geldiği, elindeki silahla iş yerine ateş ederek olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak uzaklaştığı tespit edildi.
NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli aynı gün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Otel işleten işyeri sahibinin ve şüphelinin aynı alanda faaliyet yürüten iki ayrı işyeri sahibi oldukları, fiyat konusunda anlaşamadıkları ve saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Farklı suçlardan 14 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
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