Konvoyda yolu kapatıp drift atan sürücüye 32 bin TL ceza

Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:17

Güncelleme: 30.09.2024 - 17:17

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Ünye ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Çaybaşı-Ünye yolunda sünnet düğünü konvoyundaki Ahmetcan Arpacıoğlu, 52 AES 567 plakalı otomobiliyle, sünnet olacak çocukların çevresinde drift atarak döndü.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sürücüye işlem yapmak için alana giden polis memuru, bir yandan da cep telefonuyla o anları kayda aldı.

Plakası takılmadığı görülen otomobilin sürücüsü Ahmetcan Arpacıoğlu, çocukların etrafında birkaç tur döndükten sonra polisi fark edip alandan hızla uzaklaştı.

Yapılan çalışmayla kimliği tespit edilen Ahmetcan Arpacıoğlu’na, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından 32 bin 233 Lira ceza yazıldı.