Yeni Cupra Leon ortaya çıktı: 333 beygir güç drift modu ve 4 çeker!

HATCHBACK 300 ESTATE 333 BEYGİR

Bu güç, en üst seviyedeki 2.0 litrelik dört silindirli turbo şarjlı benzinli motorla donatıldığında elde ediliyor. Hatchback'te bu motor 300 bg güç üretiyor ve sadece ön tekerlekleri hareket ettiriyor. Ancak, Leon Estate daha güçlü bir versiyona sahip ve dört tekerlekten çekiş ve yeni bir tork bölme teknolojisi ile birlikte gelir.