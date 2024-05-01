Yeni Cupra Leon ortaya çıktı: 333 beygir güç drift modu ve 4 çeker!
Yeni Leon tanıtıldı. Cupra Leon hatchback ve estate formlarında 333 beygir güç ve drift modu ile geliyor. Ayrıca 100 kilometre menzilli fişli hibrit versiyon da duyuruldu.
Yeni Cupra Leon hatchback ve estate 333 bg güç ve drift modu ile geliyor. Ayrıca revize edilmiş bir bilgi-eğlence sistemi ve 100 kilometre elektrikli araç menziline sahip yeni plug-in hibrit de orta yaş yenilemesinin bir parçası olarak duyuruldu.
İLK KEZ DRİFT MODLU
Makyajlı Volkswagen Golf ve Audi A3 bu yılın başlarında piyasaya sürüldü ve şimdi de daha sportif kardeş otomobilleri kendi orta yaş yenilemesini aldı. Yeni Cupra Leon, hatchback ve estate olarak 333 bg güç ve Drift modu ile sunulacak.
HATCHBACK 300 ESTATE 333 BEYGİR
Bu güç, en üst seviyedeki 2.0 litrelik dört silindirli turbo şarjlı benzinli motorla donatıldığında elde ediliyor. Hatchback'te bu motor 300 bg güç üretiyor ve sadece ön tekerlekleri hareket ettiriyor. Ancak, Leon Estate daha güçlü bir versiyona sahip ve dört tekerlekten çekiş ve yeni bir tork bölme teknolojisi ile birlikte gelir.
4 ÇEKER LEON!
Cupra'ya göre, bu teknoloji virajlarda gücü arka tekerlekler arasında bağımsız olarak kaydırarak çeviklik sağlıyor veya yeni Drift modu etkinleştirildiğinde tüm gücü arka tekerleklerden birine yönlendirebiliyor. Yarış pistleri için optimize edilmiş özel bir Cupra sürüş modu da 333 bg Leon Estate'te yer alıyor.
100 KİLOMETRE MENZİL
Elbette tek motor seçeneği bu değil, hem hatchback hem de estate; benzinli, hafif hibrit ve plug-in hibrit güç aktarma organları ile sunulmaya devam edecek. Güç çıkışları 150 bg ile 333 bg arasında değişirken, plug-in Leon e-Hybrid modelleri artık çok daha büyük 19.7kWh batarya sayesinde 100 kilometreden fazla saf elektrik menzili sunuyor.
23 DAKİKADA TAM ŞARJ
Cupra, Leon e-Hybrid'e 50kW DC hızlı şarj özelliği de eklemiş ve normal AC şarjı için maksimum hızı sadece 3,6kW'tan 11kW'a çıkarmıştır. Yeni bataryanın tamamen şarj edilmesi, standart bir 7kW ev duvar kutusundan üç saatin altında sürüyor. 50kW DC hızlı şarjla ise yaklaşık 23 dakika...
CUPRA TAVASCAN TASARIM DİLİ
Cupra Leon'un yeni görünümü, markanın yakında çıkacak olan Tavascan amiral gemisi tarafından tanıtılan en son tasarım dilini içeriyor. Markanın en büyük küresel satıcısı olmaya devam eden Formentor'da da benzer bir dizi ince ayar yapıldı.
CUPRA LEON TASARIM
Leon'daki değişiklikler arasında yeni "köpekbalığı burunlu" ön uç, çok daha geniş bir ağız, üçgen far imzası ve Cupra rozetinin ön ızgaradan kaputa taşınması yer alıyor.
CUPRA LEON JANT
Arka tampon da otomobilin daha alçak görünmesini sağlamak için yenilenirken, tam genişlikteki ışık çubuğu artık aydınlatılmış bir Cupra logosuna sahip ve arka lambalar için aynı üçgen motifi kullanıyor. Yeni 18 ve 19 inç alaşım jant tasarımları da mevcut.
CUPRA LEON 12.9 İNÇ EKRAN
Cupra, iç mekanı eskisinden daha kaliteli hissettirmek için çalıştığını ve daha sezgisel bir bilgi-eğlence sistemi olduğunu iddia ettiği yeni bir 12,9 inçlik merkezi dokunmatik ekran eklediğini söylüyor.
Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto yeni kurulumda standart olarak yer alıyor ve sürücüler özelleştirilebilir widget'lar ekleyebiliyor. Ses seviyesi ve kabin sıcaklığı için dokunmaya duyarlı kaydırıcılar nihayet aydınlatıldı.
12 HOPARLÖRLÜ SES SİSTEMİ
Ayrıca, telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olmak için soğutma işlevine sahip 15 watt kablosuz şarj pedi, Sennheiser ile geliştirilen isteğe bağlı 12 hoparlörlü, 425 watt ses sistemi ve belirli modellerde kova koltuklar için yüzde 73 geri dönüştürülmüş vegan mikrofiber döşeme de yeni.
CUPRA LEON FİYATLARI
Makyajlı yeni Cupra Leon sonbaharda Avrupa'da sipariş edilebilecek. Temel fiyat, mevcut Cupra Leon 1.5 eTSI için 1.8 milyon TL, Cupra Leon 2.0 TSI içinse 3 milyon 450 bin TL. Yeni modelin fiyatında 4 çeker estate versiyon hariç büyük bir fiyat artışı beklenmiyor.
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