‘Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Mete Kuş merkeze çekildi’ iddiası: Sebep olarak Konyaspor-Fenerbahçe maçı gösteriliyor

Gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu, dün, Onlar TV yayınında, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un ‘merkeze çekildiğini’ ifade etti.

"EN BÜYÜK MUTLULUĞUM HİÇBİR ARKADAŞIMIN ZARAR GÖRMEMESİ"

Terkoğlu, Kuş’un çalışma arkadaşlarına gönderdiği veda mesajını paylaştı.

Mesajda, “Değerli arkadaşlarım, benden duyun diye bu haberi size veriyorum. Haftaya salı gününden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine görevlendirildim. Salı günü Tuğgeneral Esat Çetin görevi benden alacak. Bu süreçte en büyük mutluluğum hiçbir arkadaşımın zarar görmemiş olmasıdır. Tüm çabam bunaydı. Önemli olan 3. Ana Jet Üs Komutanlığının birlik ve beraberliğini korumasıdır ve her gün her yönden her şekilde iyiye, daha iyiye gitmesidir” yazıyordu.

ÜSTEN KONYASPOR’A DESTEK PANKARTI

Barış Terkoğlu, Kuş’un görevden alınmasını, 21 Nisan’da Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya’da yapılan karşılaşmayla ilişkilendirdi.

Akşam oynanan bu maç sırasında, alçak uçuş yapan savaş uçakları ve helikopterlerin sesleri televizyonlara kadar ulaşmış, soru işaretleri yaratmıştı. Aynı maçta Konyaspor tribünlerinde, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığının arması ve savaş uçakları görselleriyle birlikte, “Göklerin kartallarından çimlerin kartallarına başarılar” pankartı da açıldı.

Terkoğlu, Kuş’un görevden alınmasının olası sebepleri arasında, TSK’nin bir birliğinin bir futbol takımına destek vermesini ve alçak uçuş yapan jetlerin kamuoyunda kötü hafızaları canlandırmasını gösterdi. Kuş’un merkeze çekilme sebebini Millî Savunma Bakanlığından iki kaynağa sorduğunu belirten Terkoğlu, yanıt alamadığını söyledi.

"BİZİM METE"

Terkoğlu ayrıca, Mete Kuş’un 30 Ağustos 2024’te Zafer Bayramı kutlaması için üsten bir video paylaştığını, bu videoda Cumhurbaşkanı’na saygılarını iletirken, Atatürk’ü anmadığını anımsattı.

Bununla beraber, Kuş’un 2017’de Cumhurbaşkanı uçağına F-16 savaş uçağıyla selam verdiğine, Cumhurbaşkanı’nın ise yanındakilere “Bu bizim Mete” dediğine işaret etti.

"HATIRLADIĞIM KADARIYLA BÖYLE BİR HADİSE HİÇ YAŞANMADI"

Emekli Hava Tümgeneral Dr. Hüseyin Fazla, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fazla, paylaşımında, “Hava Kuvvetlerinde ‘görevden alınan Üs Komutanı’ diye bir hadise bugüne kadar hiç yaşanmadı, yaşanmamıştı. En azından benim hatırladığım kadarıyla son 42 yılda böyle bir şey yaşanmadı. Türk Hava Kuvvetleri’ndeki geleneksel, normal yönteme göre bir nedenle ‘sıkıntı’ yaşanmasına neden olan Komutan istifaya davet edilirdi ki, başka makamlarda bu tür istifa hadiseleri yaşanmış olmakla birlikte Üs Komutanı seviyesinde görülen bir durum değildi. Tümgeneral Mete Kuş’un 3. Ana Jet Üs Komutanlığı görevi devam ederken yaşanan bu ‘görevden alma’ yöntemi, olağandışı bir şeylerin yaşandığına işaret ediyor. Sosyal medya paylaşımlarına bakarak bir şeyler söylenebilir ancak arka planda gizli kalması gereken başka şeyler de yaşanmış olabilir” cümlelerini kullandı.

"UÇAK YAKIT MASRAFI TAZMİNATINDAN KESİLMELİ"

Gazeteci Fatih Altaylı ise, “Konya’daki hava üssünün komutanı, fanatik bir Konyaspor taraftarı olduğu için, emrindeki jet filosuna ve helikopterlere stadyum üzerinde alçak uçuş yaparak konuk takımı tedirgin etme emrini vermiş. Böyle birisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde generalliğe yükselebiliyor ve hiç ama hiç utanmadan, hadi utanmadan geçtik hiç çekinmeden böyle bir emir verebiliyor. Pervasızlığa, edep yoksunluğuna bakın. Yüksek Askeri Şûra nasıl böyle bir hata yapabilir, disiplin abidesi diye bildiğimiz TSK’da nasıl böyle biri general olabilir. Böyle birini görevden almak ve daha düşük bir seviye göreve atamak yetersiz. Bence o uçakların ve helikopterlerin yakıt masrafı ve yıpranma masrafı bu askeri edepten yoksun sözde generalin maaşından, maaşı yetmiyorsa tazminatından kesilmeli. O uçaklar ve yakıt babasının malı değil” paylaşımını yaptı.

GÖZLER MSB’DE

Millî Savunma Bakanlığı yarın saat 10.00’da haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenleyecek. Toplantıda Kuş’un görevden alınmasına ilişkin ayrıntılar paylaşılması bekleniyor.