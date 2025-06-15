Konya Akşehir’de skandal görüntü: AKP'li ilçe başkanı bile var, CHP'li belediye başkanı çağrılmadı

AKP’nin önemli oranda oy aldığı, kamuoyunca ‘AKP’nin kalesi’ olarak bilinen Konya’da şaşırtmayan bir olay meydana geldi.

Konya’daki 5 CHP’li ilçeden biri olan Akşehir’de CHP’li başkan Ahmet Nuri Köksal, ilçedeki sanayi bölgesinin gelişimi için yapılan önemli bir toplantıya çağrılmayarak dışlandı.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), çeşitli projeler ve geleceğe yönelik önemli görüşmeler yapmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Hıdırlık Çay Bahçesi’nde düzenlenen toplantıya, Akşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Rafet Akçetin, Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçükpolat, AKP İlçe Başkanı Muammer Sağlam, Akşehir Gıda OSB Başkanı Onur Keskin ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Söz konusu toplantıda AKP’li vekil ve ilçe başkanının bulunmasına karşın CHP’li başkan Köksal’ın bulunmaması dikkat çekti.

'HALKI DIŞLAYICI TAVRI KINIYORUM'

Başkan Köksal, söz konusu davranışı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Köksal, “Bu şahsıma değil beni seçen Akşehir halkına yapılmış bir harekettir. Kınıyorum” dedi.

Köksal, “Akşehir Organize Sanayi Bölgenin geleceğinin konuşulduğu masada herkes var. Milletvekilimiz, Kaymakam, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Borsası Başkan vekili, Tarım İlçe Müdürü, Ziraat Odası Başkanı hatta Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe başkanı var. Organize Sanayi Bölgesinin tekil olarak en büyük ortağı olan Akşehir Belediyesi yok. Halkın oyuyla seçilmiş başkanı yok. Bırakınız olmayı, toplantıya çağıran yok. Bu halkı dışlayıcı tavrı kınıyorum” ifadelerini kullandı.