Konya Barosu'na bağlı avukatlardan AKP'li Meram Belediyesi önünde eylem: 'Kanuna aykırı hayvan toplama işlemi başlattı'

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:14

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çifci ve komisyon üyesi avukatlar AKP'li Meram İlçe Belediyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

"HAYVANLARI BİLEREK AÇLIĞA VE SUSUZLUĞA İTİYOR"

AKP'li belediyenin sokak hayvanları için yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çifci, belediyenin hayvanları bilerek açlığa ve susuzluğa ittiğini söyledi. Belediye yetkilileriyle konuyla ilgili görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını kaydeden Çifçi, şunları söyledi:

“Yasalarımıza göre sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımlarının yapılması görevi belediyelere aittir. Ancak Meram Belediyesi tarafından; yazın bu sıcak günlerinde sokak hayvanlarının su ihtiyaçları ve besleme ihtiyaçları karşılanmamaktadır. Baro Başkanlığımızın ve Hayvan hakları Komisyonumuzun defalarca kez ilgili belediye yetkilileri ve yöneticileri ile görüşme talebi sonuçsuz kalmıştır.

Yetersiz olan besleme odaklarına yenisi eklenmemekle birlikte var olanlar da belediyenin keyfiyetine bağlı olarak doldurulmaktadır. Meram Belediyesi açıkça yasal görevlerini yerine getirmemekte ve hayvanları bilerek ve isteyerek açlığa, susuzluğa itmekte ve insanlarla karşı karşıya bırakmaktadır.”

"KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE TOPLAMA İŞLEMİ BAŞLATTI"

AKP'li belediyenin kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde hayvanlara eziyet ederek toplama işlemi başlattığını ifade eden Ayşegül Başkoçak Çifci, "Meram Belediyesi adına toplama yapan ekipler, Meram Bölgesi’nde kanun ve yönetmeliğe uymayan, adeta işkence edercesine, hayvanların hayatlarını dahi önemsemeden ölümlerine neden olabilecek şekilde, tüm insanların vicdanlarını yaralayan bir hayvan toplama işlemi başlatmıştır ve tüm itiraz ile ihtarlarımıza rağmen durdurulamamıştır" dedi.

"BELEDİYENİN LOGOSUNU TAŞIYAN PLAKASIZ ARAÇ KİME AİT?"

AKP'li belediye yöneticilerine yanıtlamaları için sorular yönelten Ayşegül Başkoçak Çifçi, şunları sordu:

-Sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik bir ihale yapılmış mıdır? Yapılmış ise ihale alıcısı bu konuda yetkili kişiler ile çalışmakta mıdır?

-İlgili veterinerlik ya da şirket toplama ekibi kanuna aykırı bir şekilde uysal ve küpeli olarak adlandırılan kısırlaştırılmış, rehabilite edilmiş bizler ile yaşamaya alışan sokak hayvanlarını da toplamış mıdır

-Meram Belediyesi kendi sınırları içerisinde usulsüz ve izinsiz toplama yapan kişileri olması gerektiği gibi denetlemiş midir?

-Meram Bölgesi’nde sokak köpeği toplayan belediyenin logosunu taşıyan ancak dönem dönem plakasız görülen araç kime aittir?”

AKP'li belediyenin hukuksuz uygulamalarına ilişkin hukuki işlemleri başlattıklarını söyleyen Çifçi, “Yaşanan usulsüz ve hukuksuzluklardan sorumlu belediye ve görevli personeline bu hukuksuzluğa son vermelerini talep etmekle birlikte gereken hukuki ve idari işlemlerin tarafımızca başlatıldığını da bildiririz. Yetkili makamlara görevlerini tam ve eksiksiz yerine getirmeleri için hep birlikte bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında belediye çalışanları ile Konya Barosu'na bağlı avukatlar arasında tartışma çıktı.