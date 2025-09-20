Konya'da 5 katlı binada yangın: 7’si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.09.2025 17:16:00
DHA
Konya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi, dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılırken yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişinin, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı.

13 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor

İlgili Konular: #Yangın #konya