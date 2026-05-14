Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

14.05.2026 10:22:00
Selçuklu ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otobüsün şoförü Bereket Bolat hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Yeni İstanbul Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bereket Bolat (42) yönetimindeki 31 ED 146 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki 42 E 5248 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve Selçuk Üniversitesi’ne ait istinat duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü Bereket Bolat olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste bulunan yolculardan Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

