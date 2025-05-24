Konya'da masaj salonu operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” soruşturması kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren 10 farklı masaj salonuna yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

“Şah-Mat” adı verilen operasyona 90 polis ekibi ve 239 personel katıldı. Eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı değerlendirilen 74 kadın kurtarıldı.

SİLAH, PARA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda önemli miktarda nakit para ve döviz ile birlikte çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Polis, 915 bin 610 TL, 530 euro, 175 dolar, 5 Ukrayna grivnası, 5 Gürcistan larisi ve 18 gram altın ele geçirdi. Ayrıca bir ruhsatsız tabanca, dört av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 92 fişek, kamera kayıt cihazları, alarm sistemleri ve el telsizleri bulundu. Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

21 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yedi kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.