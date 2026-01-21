9 organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.01.2026 08:57:00
AA
Bakan Ali Yerlikaya, 9 ilde 9 organize suç örgütüne yönelik 2 haftada jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendiğini aktardı.

Son 2 haftada 9 ilde 9 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını, 65'inin tutuklandığını, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon lira hesap hareketi olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait, 7 ev, 5 arsa, 508 banka, 6 kripto cüzdan hesabına ve 50 milyon lira paraya el konuldu" bilgilerini verdi.

Organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği "tefecilik", "dolandırıcılık", "silah ve uyuşturucu kaçakçılığı" gibi suçlardan yurttaşların zarar görmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Giresun'da sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Tokat'ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Adana ve Diyarbakır'da silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Ankara'da tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

