Konya’da skandal iddia! 10 yaşındaki çocuğu ‘başı açık’ diye okula kaydetmedi: Suç duyurusunda bulundular

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birlikte hayata geçirdiği “Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesinin tartışmaları sürerken Konya’da yeni bir skandal yaşandı.

BAŞI AÇIK ÖĞRENCİLERİN OKULA KAYDINI YAPMADI

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıf Hafızlık Ve Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Öğrenci Kabul Sınavı” gerçekleştirdi. Sınavın ardından başarılı öğrenciler aldıkları puanlara göre asil ve yedek olarak belirlendi. Okul idaresi önce asil öğrencilerin velileriyle ardından yedek öğrencilerin velileriyle toplantı gerçekleştirdi. Okul müdürü toplantıda ailelerden bağış adı altında okulda kullanılmak için 5 bin lira bağış istedi. Bununla da yetinmeyen Okul Müdürü H.A., başı açık öğrencileri okula kaydettirmeyeceğini de söyledi.

“SİZ ÇOCUĞU GETİRİN BEN ONU İKNA EDERİM”

Bunun üzerine öğrenci velilerinden Nazlı Akın, okul müdürüne toplantıda tepki gösterdi.

Kızının henüz 10 yaşında olduğunu ve baskı ve zorlamayla başının kapatılamayacağını söyledi. Nazlı Akın, toplantının ardından bu kez de kocasıyla birlikte müdürün yanına gitti. Müdürünün burada da aileye “Siz çocuğu getirin ben onu ikna ederim” dediği iddia edildi.

“ÇOCUĞU DİSİPLİNE VERİRİM”

Ailenin mevzuatta böyle bir şey olmadığını söylemesi üzerine ise okul müdürünün “Evet mevzuata yok ama ben bu okulda başı açık tek bir öğrenciyi bile mezun etmem. Siz çocuğunuzu başı açık kaydettirebilirsiniz ama ben çocuğunuzu disipline veririm” şeklinde tehdit ettiği ileri sürüldü.

“TOPLANTIDA PARA İSTEDİ, BAŞI AÇIK HİÇBİR ÖĞRENCİNİN OKULA ALINMAYACAĞINI SÖYLEDİ”

Öğrenci velisi Nazlı Akın, okul müdürü hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi. Nazlı Akın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu’nda sınavla öğrenci alınacağını öğrendim ve kızım da sınava girdi. Kızım yedek 30. Sırada yer aldı. Daha sonra ilk asiller çağrıldı ardından da yedek öğrencilerin aileleri toplantı için çağrıldı. Toplantıda ilk olarak bağış adı altında 5 bin lira para istendi. Okul müdürü toplantıda okulda hiçbir başı açık öğrencinin okula alınmayacağını söyledi. Toplantının ardından ben de müdüre ‘Bu sizin şahsi fikriniz mi? Çünkü bu okula daha önce açık öğrenci alınıyordu’ dedim. 2 yıldır okul aile birliği ve kendisinin aldığı kararla hiçbir şekilde açık öğrenci almayacağını, okulun imam hatip olduğu için çocuğumun kapanması gerektiğini söyledi. Hatta çocuğumu yanına götürürsem kendisinin onu ikna edeceğini de söyledi. Bunu eşime anlattıktan sonra o da okul müdürü ile görüştü. Müdür burada da eşime ‘siz çocuklarınızı bu okula bilinçli gönderiyorsunuz. Hiçbir şekilde bu okula başı açık öğrenci almayacağım” demiş. Eşim de başı açık öğrenci alınmayacağına dair bir bir evrak gösterilmesini istemesi üzerine bu kez müdür, “Tabi çocuğunuz okula açık gelebilir ama kılık-kıyafet yönetmeliğine uymadığı için disiplinde görüşürüz’ şeklinde tehdit etmiş.”

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Akın, “Geçtiğimiz günlerde durumu CİMER’e yazarak şikayet ettik. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Her şekilde bu konunu arkasındayım. Ben çocuğum daha 10 yaşında ve çok küçük. Ben asla kapalı ya da açık diye ayırmam insanları. Ama benim çocuğum bu yaşında daha kapanmanın ne olduğunu bilmez” dedi.

“KİŞİ, HAK VE HÜRRİYETİNE AYKIRI”

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul da okul müdürünün kişi hak ve hürriyetine aykırı davrandığını belirtti. Sendika olarak müdür hakkında şikâyetçi olacaklarını söyleyen Ertuğrul, sürecin de takipçisi olacaklarını kaydetti. Ertuğrul, “Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasası vardır. Bu okulda 2 yıl önce göreve başlayan okul müdürü H.A., Cumhuriyetin değerlerini ve anayasayı tanımamıştır. Küçücük bir çocuğu ve aileleri baskı altına alarak çeşitli dayatmalarla okula kaydını yapmak istemiyor. Biz bu dayatmalara karşıyız. Liyakatsiz bu atamalar başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere bütün sistemi etkilemektedir. Bu durumdan Konya Valisi de İl Milli Eğitim Müdürü de bu haberi duyduktan sonra sorumludur. Bu bir kepazeliktir. Küçücük bir çocuğa anayasal haklarına rağmen, kişi, hak ve hürriyetine aykırı olarak baskı yapılmaktadır. Bunun gibi mağdur edilen baş ne kadar çocuk vardır, bilmiyoruz. Bu müdür hakkında gerekli işlemler ivedilikle yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.