Konya'da vahşet... Çocuğunun yanında önce dövüldü, sonra öldürüldü!

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde çiftçi Mahmut Vurulmaz (38), oğluyla birlikte sondaj yapılan tarlasından eve dönmek için üç tekerlekli bisikletle yola çıktı. Bu sırada peşlerinden gelen ve aralarında husumet olduğu belirtilen Emre Y., Muhammed Y. ve Adem Y. kardeşler, araçla bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle baba ve oğul, yere savruldu. Kardeşler, Mahmut Vurulmaz'ı, oğlunun gözü önünde önce dövdü. Ardından kardeşlerden Muhammed Y., tabancayla Vurulmaz'ı çeşitli yerlerine ateş ederek vurdu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahmut Vurulmaz, kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mahmut Vurulmaz'ın cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan üç kardeş jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.