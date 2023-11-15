Konya'da uyuşturucu operasyonu... 3 şüpheli tutuklandı!

Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:18
Konya'da uyuşturucu operasyonu... 3 şüpheli tutuklandı!
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Konya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.


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