Konya'da uyuşturucu operasyonu... 3 şüpheli tutuklandı!
Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Konya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
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