Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:51
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem yapılanması' içinde görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.


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