Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:51

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem yapılanması' içinde görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.