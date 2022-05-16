Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Konya merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem yapılanması' içinde görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.
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