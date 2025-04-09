6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Kars'ta yakalandı

Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Kars'ta yakalandı
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AA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:45

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü İ.P'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #fetö #Kars

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