Silmeyi unutmuş... AKP'li Sevda Türküsev'in 'FETÖ sevgisi' ortaya çıktı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:42

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:43

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti.

AKP'Lİ TÜRKÜSEV'DEN ÇİRKİN İMA

İBB Başkanı İmamoğlu ve İBB'ye yönelik suçlamalara tepkiler sürerken; İmamoğlu ailesiyle ilgili AKP'li yazar Sevda Türküsev çirkin bir imada bulunmuştu.

Türküsev İmamoğlu'nun gözaltında olduğu gün Özgür Özel'in açıklama yaptığı sırada Dilek İmamoğlu ve oğlunun birbirlerine baktığı görseli paylaşarak çirkin bir ima yapmıştı.

Bu iması ise büyük tepki çekmişti.

TÜRKÜSEV: "GÜLEN HOCAEFENDİ MASAYA YUMRUĞU VURMALI"

Tepki çeken AKP'li yazar Sevda Türküsev'in ise yıllar öncesine ait FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü paylaşımları ortaya çıktı.

İMAMOĞLU: "DEVLETİMİZ KILINI KIPIRDATMIYOR"

Ekrem İmamoğlu sosyal medyada kendisi ve ailesine yönelik hakaretlere karşı herhangi bir adım atılmamasına ateş püskürmüştü.

İmamoğlu, resmi X hesabından yayınladığı gönderide, "Ülkemizin tarihinde görülmemiş hukuksuzluğa, arşa çıkmış bir ahlaksızlık da eşlik ediyor" demişti.

İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görüyorum ki;

İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor. Devletimizin ilgili birimleri kılını bile kıpırdatmıyor. Ülkemizin tarihinde görülmemiş hukuksuzluğa, arşa çıkmış bir ahlaksızlık da eşlik ediyor. Organize şekilde ailelerimize, maneviyatımıza ve değerlerimize saldırılıyor.

Ülkemizin pırıl pırıl ışıldayan gençlerini kininizle, ihtirasınızla tutukladınız ya; uydurduğunuz kumpas davasının içi boş diye tehditle, şantajla insanları gizli tanık, yalancı şahit yapmaya çalışıyorsunuz ya; gizlilik kararı olmasına rağmen ahlaksız trollere ilk elden paylaşım yaptırıyorsunuz ya; devletimize ve milletimize ait olanakları pervasızca kullanarak beslediğiniz medyaya sabah akşam yalan, iftira haberler yaptırıyorsunuz ya; aileme saldıracak kadar gözü dönmüşçesine ahlaksızlaşıyorsunuz ya; demek ki çok ama çok zor durumdasınız. Acınacak haldesiniz.

Koca yürekli milletimiz sivil darbenizi püskürttü, sandıkta demokrasi tokatını da atacak. Milletimize ve devlet geleneğimize yakışan sistemi; erdemli, demokratik ve adil düzeni hep birlikte milletimizle kuracağız. Bu mücadelede, yıllardır bütün yanlışlarınıza rağmen sizi destekleyen gönüldaşlarınız da sizi terk edecek ve size demokrasi tokatını onlar da atacak, emin olun.

MİLLET BÜYÜKTÜR."