Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 15 gözaltı
Konya merkezli düzenlenen iki ayrı FETÖ operasyonunda toplam 15 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2’si muvazzaf asker ve 2’si ihraç edilen, 1’i açıkta olan ve 6’sı emekli askeri personel olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüphelilere yönelik Konya merkezli 7 ilde bugün eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemleri tamamlanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
MAHREM İMAM OPERASYONU
Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik ise Konya merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. 12 şüpheliye (avukat, öğretim üyesi, öğretmen, mühendis ve mimar) yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor.
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