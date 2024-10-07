Konya merkezli FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:34

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Ankara, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #fetö

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