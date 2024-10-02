İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:07

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, yazışmaların içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 şüpheliye yönelik yakalama kararı alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent merkezi ile Bergama ve Torbalı ilçeleri ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #fetö #FETÖ/PDY #Fetö operasyonu

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