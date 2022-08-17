'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme' diyerek sahneye atlamıştı: Gözaltına alınıp serbest bırakılmış
Konya'da 'İz Bırakan Ezgiler' konserinde bir genç sahneye atlayarak "Konya uyan artık, AKP'ye oy verme" diyen gencin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı açıklandı.
Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ‘İz Bırakan Ezgiler’ konserinde bir genç sahneye fırlamış, mikrofonu kaparak, “Konya uyan artık, AK Parti’ye oy verme” diye bağırdıktan sonra koşarak sahneden uzaklaşmıştı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik tarafından paylaşılan bilgilere göre; sahneye fırlayan genç, darbedilerek gözaltına alındı.
Killik açıklamasında, “Akıbeti merak edilen bu genç arkadaşımız sahneden indikten sonra görevliler tarafından dövülmüş ve gözaltı yapılarak ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılmış” dedi.
Akıbeti merak edilen bu genç arkadaşımız sahneden indikten sonra görevliler tarafından dövülmüş ve gözaltı yapılarak ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılmış. pic.twitter.com/swGrO9LlIW— Gençosman Killik (@gencosmankillik) August 17, 2022
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