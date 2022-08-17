Konya’daki "İz Bırakan Ezgiler" konseri sırasında bir genç sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'

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AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da 'İz Bırakan Ezgiler' konserinde dikkat çeken bir an yaşandı. Konser sırasında bir genç sahneye fırladı ve "Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme" diye bağırdı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:54

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'İz Bırakan Ezgiler' konseri düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı konserde şaşkına çeviren anlar yaşandı. 

Konser devam ederken sahneye atlayan bir genç "Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme" diye seslendi. 

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