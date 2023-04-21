Konyaaltı Sahili'nde 'bayram' yoğunluğu

Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Konyaaltı Sahili'ne gelenler güneşlenip, denize girdi.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 15:28
Konyaaltı Sahili'nde 'bayram' yoğunluğu
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Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının yüzde 51 ölçüldüğü Antalya'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sahil bandında yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı'nın, okulların ara tatiline denk gelmesiyle birlikte şehre yerli tatilciler de geldi. Bayramı Antalya'da geçiren yerli tatilciler ve kentte yaşayanlarının yanı sıra turistler de Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Sahile gelenlerden bazıları denize girerken, bazıları güneşlendi, bazıları da sahilin kıyı kesimindeki gölgeliklerde zaman geçirdi. Kimi de kıyı bandında bulunan banklarda oturup, yürüyüş yaptı.

23 NİSAN'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'da bayramın ilk 2 günü yağış beklenmezken, üçüncü gün olan 23 Nisan'da yağış bekleniyor. 


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