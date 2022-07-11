Konyaaltı Sahili'nde bayramın 3'üncü gün yoğunluğu
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi gösterdiği kentte tatilciler denize girip güneşlendi.
Antalya'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Konyaaltı Sahili kalabalık görüntüsüyle dikkati çekti. Bu yılın ilk 6 ayında 4,5 milyon tatilcinin hava yoluyla geldiği kentte hem bayram hem yaz tatilini geçirmek isteyen yerli tatilciler günler öncesinden rezervasyonlarını yaptırdı.
BUTİK OTEL VE PANSİYONLAR DOLDU
5 yıldızlı turizm tesislerinde bayramın ilk günü yer kalmayınca ilgi bu kez butik otel ve pansiyonlara kaydı. Bayramın 3'üncü gününde 650 bin yatak kapasiteli kentte neredeyse boş yer kalmadı.
Kentte tatil yapan yerli ve yabancılarla kent sakinleri Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü kentte bazı tatilciler yüzmeyi, bazıları plajda güneşlenmeyi tercih etti.
Kent genelinde trafiğin de öğle saatlerinden sonra yoğunlaştığı görülürken alışveriş merkezleri ve pazarların da dolu olduğu dikkati çekti.
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