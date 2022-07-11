Bu bayram, mangal kömürü maliyeti de kendini hissettirdi: Kömür de ithal ediliyor

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:51

Toplumda yerleşmiş alışkanlıklardan biri olan bayramda pikniğe gitme etkinliği bu yıl maliyetleri ile yurttaşları düşündürüyor.

Alışılmış maliyetlerden olan kırmızı ve beyaz etin yanında piknik keyfini doğrudan etkileyen mangal kömürü fiyatları da bu bayram kendini hissettiriyor.

Doğada bulunan ve ömrünü yitiren ağaçlar tarafından üretilen mangal kömürü, uzun ve zahmetli bir yapım sürecinin ardından çeşitli kalitelerde satışa sunuluyor. Etleri doğru şekilde pişirmek ve lezzetini tamamlayabilmek adına mangal kömürünün doğru oranda kullanılmasının öneminin yanında iyi bir mangal kömürü kullanmak da oldukça önemli.

KALABALIK ORGANİZASYONLARIN MAALİYETİ CEP YAKIYOR

Kalabalık ve birkaç aileden oluşan piknik organizasyonlarında artan et maliyetleri ile birlikte mangal kömürü maliyeti de artıyor.

10 kilogramlık bir mangal kömürü ortalama 150 TL’ye alıcıya sunulurken bu fiyat 275 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Daha küçük gruplar için kullanılabilecek 1 kilogramlık en ucuz mangal kömürünün fiyatı ise 20 liradan başlıyor. Kalite arttıkça fiyatlarda da artışlar gözlemleniyor.

MANGAL KÖMÜRÜ DE İTHAL EDİLİYOR

Kalitesiz mangal kömürlerinde daha çabuk ısı kaybı yaşanığı için közün erken söndüğü bilinirken diğer bir yandan kaliteli bir kömürden çok daha fazla dumana maruz kalındığı gözlemleniyor.

Bu durumdan kaçınmak adına üretilen ve dumansız mangal kömürü olarak bilinen kömürlerin 1 kilogramlık paketlerinin satış fiyatı ise ortalama 160 TL.

Pek çok üründe olduğu gibi dumansız mangal kömürleri de ithal ediliyor ve dolar endeksindeki hareketlerle doğru orantılı olarak fiyat artışı yaşanıyor.