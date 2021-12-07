Konyaaltı sahilinde korkutan görüntü

07 Aralık 2021 Salı, 17:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında ‘turuncu’ kod vererek uyarmıştı. Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü. Her dönem görüntüsü ile turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü.

O anları unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar ise fotoğraf ve video çekti.

"HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM"

Gördükleri karşısında şaşıran Damla Karakaya, “Antalya’yı hiç böyle görmemiştim. Bu muhteşem bir görüntü. Herkesin buraya gelerek bunu görmesi lazım. Hayat kısa böyle şeyler görünmesi lazım. Denizin rengi kahverengiye dönüşmüş. Çok şiddetli yağmur sonrasında sel suları denize karışmış” diyerek durumu anlattı.

Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden Konyaaltı sahiline döküldü.

"MOLOZ YIĞINLARI KUMSALA VURDU"

Dağlardan koparak yaklaşık 4-5 metre bulan dev dalgalar ile birlikte sahile gelen moloz yığınları kumsala vurdu. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan sahilin adeta moloz yığınına döndüğü görüldü.

Sezon bitiminde sahile gelerek define arayan ise yine sahile koştu.

Bazı işletmelerin ise şemsiyelerinin demir direkleri yerinden sökülerek yan yattı. Az sayıda malzeme bulunan işlemlerdeki manzara savaş meydanlarını aratmadı.