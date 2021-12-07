'Kripto para dolandırıcılığı' şüphelisi Antalya'da yakalandı
Kayseri'deki "kripto para borsası dolandırıcılığı" iddiasına ilişkin bir şüpheli Antalya'da yakalandı.
Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö tarafından geçen yıl devreye alınan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının kısa süre önce çökmesi üzerine şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A, Alanya'da gözaltına alındı.
Şüphelinin, şirket merkezinin İstanbul'a taşınmış olmasından dolayı soruşturmanın sürdürüldüğü bu ile gönderileceği öğrenildi.
Video Haberler
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Millet, Cumhur'a fark atıyor
- AKP ve MHP'nin seçim oyunu belli oldu
- TRT'den 2 dizi için final kararı
- Sedat Peker gözaltında mı?