Konya’da 15 kg eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

01 Nisan 2022 Cuma, 10:45

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrolü yaptığı sırada, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Narkotik köpek 'Felix' ile yapılan aramada, bagajda 30 paket halinde, satışa hazır 15 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki kişi, gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek'ten tutuklandı.



