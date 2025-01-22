Konya'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını öldürdü!
Akşehir ilçesinde 16 yaşındaki İ.Ö., tartıştığı babası Özcan Ö.'yü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İ.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Reis Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Özcan Ö. (40) ile oğlu İ.Ö. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ö., av tüfeğiyle babasına ateş etti.
ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Özcan Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İ.Ö. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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