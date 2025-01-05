Samsun'da dehşet: Genç kadın, babasını bıçakladı!
Samsun’da 23 yaşındaki genç kadın babasını bıçakla yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde, evinde bıçaklı saldırıda Y.T. (59) sağ omzundan ve karaciğer bölgesinden yaralandı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.T. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis, Y.T.’yi kızı F.Ö.’nün (23) bıçakladığını tespit etti.
Genç kadın polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #bıçaklı saldırı #Samsun
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- Murat Övüç gözaltına alındı
- İSKİ açıkladı!
- Özgür Özel'den açık çağrı
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Termometreler eksi 33 dereceyi gördü