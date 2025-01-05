Samsun'da dehşet: Genç kadın, babasını bıçakladı!

Samsun’da 23 yaşındaki genç kadın babasını bıçakla yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da dehşet: Genç kadın, babasını bıçakladı!
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 11:52

Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde, evinde bıçaklı saldırıda Y.T. (59) sağ omzundan ve karaciğer bölgesinden yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.T. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis, Y.T.’yi kızı F.Ö.’nün (23) bıçakladığını tespit etti.

Genç kadın polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #bıçaklı saldırı #Samsun

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