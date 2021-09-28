Konya'da 25 yaşındaki genç, bekçilerin karşı ateşiyle hayatını kaybetti
Konya'da iki mahalle bekçisi, iddiaya göre kendilerine silahla ateş açan Mehmet Toker'e (25) karşılık verdi. Bekçilerden birinin silahından çıkan mermi, Toker'in hayatını kaybetmesine yol açtı.
Konya'da Merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde devriye gezen iki bekçi, yol ortasındaki bir otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen kişiyi uyarmak istedi.
Otomobilin yanına gelen bekçiler A.A. (28) ve H.E. (26), araçtaki Mehmet Toker'in (25), yarı baygın halde olduğunu gördü.
Karşısında bekçileri görünce araçtan inip kaçmaya başlayan Toker, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla bekçilere ateş etmeye başladı.
"SEKEN MERMİ İSABET ETTİ"
Bunun üzerine iki bekçi, iddiaya göre Toker'i durdurmak için havaya doğru uyarı ateşi açtı. Toker, bekçilerden H.E'nin silahından çıkan kurşunun yerden sekip, koltuk altına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
BEKÇİLER SERBEST
Toker'in, "kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan iki bekçi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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